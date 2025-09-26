Escaló el Monte Everest, volvió lastimada y la criticaron en las redes

Una usuaria de TikTok, llamada Blanca, se volvió viral por compartir los daños que sufrían su cuerpo luego de haber intentado escalar El Monte Everest. Debido a la exposición es que los usuarios de redes la criticaron.

Mario Aguilar: ¿de tiktoker a cantante? [VIDEO] Mario Aguilar visitó el foro de Venga La Alegría, en su faceta como cantante, para presentar su nuevo sencillo ‘Corazón Roto’.

Este lugar natural es muy visitado por los alpinistas y amantes de la naturaleza de todo el mundo pero es un gran desafío al que se debe ir bien preparado porque incluso hay personas que han perdido la muerte antes las extremas condiciones que se presentan en el Everest.

¿Qué le pasó a esta mujer al escalar el Everest?

Bianca se grabó luego de haber podido salir con vida del Monte Everest, esta zona se llama como ‘la zona de la muerte’ y que está llena de los cadáveres de aquellos que no pudieron volver.

La joven mostró su cara que tenía quemaduras ocasionadas por el frío que hay en el Everest. También tenía moretones en el cuello y una fuerte complicación para respirar, así como hablar; mientras lo intentaba debía parar.

En ese momento había vuelto al campamento 2, que se encuentra a 8 mil metros de altura. Sin embargo, decidió regresar a la base en busca de refugio ya que simplemente el reto pareció ser demasiado.

Así es que podemos ver que en el video la joven decía que se sentía mal físicamente, ya que le faltaba el aliento, no podía respirar, que le dolía la garganta y esto habría sido como una consecuencia de su intento por escalar el Monte Everest.

“Acabo de regresar del campamento 2, estoy en la base del campamento. Me siento terrible, mi garganta, no tengo aliento, incluso ayer estaba a 8 mil metros”.

Por supuesto es que los comentarios no fueron nada amables con la joven que se expuso aun sabiendo que hay muchas historias de personas fallecidas. Así es que se pudo leer:

“Es opcional ir”

"¿Quién te mandó?”.

“Lo siento bebé, pero esto es por ti”.

“No puedo esperar a nunca escalar el Everest”.

“Chica vete a casa”.

"¿Y esto lo hiciste por... ?”.

"¿Por qué la gente sigue escalando el Everest?”.

"¿Y entonces por qué tendríamos que hacer esto?”.

¿Por qué es peligroso escalar el Monte Everest?

La influencer escaló uno de los lugares más peligrosos del mundo como lo es el Monte Everest. En este lugar no solo el frío es la amenaza sino también las condiciones.

