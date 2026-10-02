Ponte Bonita: La nueva colección de vestidos de XV años que apuesta por brillos y diseños de ensueño
La propuesta reúne vestidos llenos de detalles, colores y siluetas pensadas para que cada quinceañera encuentre un diseño único.
La colección “Angels” llegó con nuevas propuestas para las quinceañeras que buscan alejarse de los diseños más vistos en redes sociales. Uno de los diseños principales presenta un escote inspirado en alas, mientras que otro incorpora plumas como homenaje a la Victoria Alada del Ángel de la Independencia.