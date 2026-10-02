“No me quieras cambiar”: Kevyn “Bicolor” le ADVIERTE a La Bebeshita que no se piensa transformar por amor

La Bebeshita y Kevyn protagonizaron un divertido momento en La Granja VIP, luego de que ella intentara hacerlo cambiar. Sin embargo, el granjero dejó claro que no piensa modificar su personalidad y le lanzó una respuesta que desató las risas. “Desmadroso, feo y sucio, así me vas a tener que querer”, le dijo, dejando ver la confianza y complicidad que existe entre ambos. La ocurrencia de Kevyn no pasó desapercibida y volvió a alimentar las especulaciones sobre el coqueteo que mantienen dentro del reality. ¿Será que La Bebeshita está dispuesta a quererlo con todo y sus defectos?