¡La jugada está cantada! Manelyk y Kunno ya saben cómo se va a mover el otro equipo en La Traición

Manelyk y Kunno ya comenzaron a leer los posibles movimientos de sus compañeros antes de La Traición. Mientras hablaban sobre la estrategia que podría seguir Julio, coincidieron en que el granjero tendría como objetivo mandar a Rafa, algo que incluso consideran como una jugada inteligente. Sin embargo, también mostraron preocupación por Kenny, pues temen que pueda quedar expuesta y correr peligro de salir. El ambiente se volvió todavía más emocional cuando Kunno confesó que sintió que Fer Lozada prácticamente se estaba despidiendo de ellos, lo que aumentó su preocupación por lo que pueda ocurrir durante la dinámica. Así, Manelyk y Kunno ya parecen tener bastante claro por dónde podría ir el juego.