La Granja VIP: Bebecita explota tras ver a Kevin bañándose con Manelyk y Kunno
El drama dentro de La Granja VIP aumentó después de que Bebecita reaccionara al acercamiento entre Kevin, Manelyk y Kunno.
La tensión creció en La Granja VIP luego de que Bebecita descubriera a Kevin bañándose con Manelyk y Kuno, situación que desató una fuerte reacción y abrió el debate sobre qué tan serio es la relación entre ella y Kevyn. El conflicto también alcanzó a Azalea y Julio, quienes protagonizaron un fuerte enfrentamiento.