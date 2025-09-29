¿Vuelve con plan bajo el brazo? ¡Aristeo Cázares regresa al Exatlón!
Aristeo Cázares vuelve a las playas del Exatlón y no ve la hora en traer a los azules ‘a pan y agua’. ¡Aquí todo lo que anticipó sobre los atletas que enfrentará!
TV Azteca
A pesar de haber estado “mucho tiempo retirado”, Aristeo Cázares regresa a las playas del Exatlón y advierte que espera aún tener el toque. Reveló que está motivado por codearse con grandes atletas y no ve la hora en traer a los azules ‘a pan y agua’. ¡Aquí todo lo que anticipó!
