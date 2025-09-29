De terror: esta es la zona de CDMX donde es más probable que veas ovnis o brujas, según la IA

En la CDMX hay quienes sienten miedo y prefieren mantenerse alejados, y otros que ansían avistar ovnis o brujas. Sea cual sea el motivo, usamos la base de datos de la Inteligencia Artificial (IA) para encontrar la zona de la capital mexicana en donde es posible un encuentro con lo paranormal, mostrando indicios de fenómenos inexplicables que podrían suceder en cualquier momento del día y la noche.

¿En qué zona de CMDX es más probable que te cruces con un ovni o una bruja?

Xochimilco se ha ganado fama por ser un lugar lleno de misterio, donde no es raro escuchar historias sobre avistamientos de ovnis y apariciones de brujas. Sus canales y chinampas, rodeados de vegetación y niebla en ciertas noches, crean un escenario perfecto para que la imaginación cobre vida y los visitantes puedan experimentar fenómenos inexplicables.

Fuente: Canva Xochimilco

Uno de los puntos más icónicos de la zona es la Isla de las Muñecas, ubicada en la Laguna de Teshuilo. Tal como indica la Alcaldía de este lugar, la chinampa alberga más de mil muñecas deterioradas que Julián Santana Barrera colocó durante décadas, siguiendo la leyenda de una niña que supuestamente murió en los canales. Las mismas, colgadas de árboles y dispersas por toda la isla, contribuyen a la atmósfera enigmática y a la sensación de algo sobrenatural.

No solo son los relatos de los locales los que alimentan estas historias: turistas y exploradores aseguran haber visto luces extrañas flotando sobre el agua o moviéndose entre los árboles, mientras sienten que la energía de la zona los envuelve. La combinación de historia prehispánica, tradiciones locales y leyendas modernas hace de Xochimilco un lugar donde lo paranormal parece estar siempre a la vuelta de un canal.

Para quienes buscan emociones fuertes, Xochimilco ofrece la oportunidad de vivir una experiencia única: recorrer sus canales de noche, visitar la Isla de las Muñecas y, quién sabe, tal vez toparse con un ovni o sentir la presencia de algún espíritu antiguo que aún recorre los senderos de esta mística zona de la Ciudad de México.

¿Qué debes hacer si ves unos supuestos ovnis o una brujas?

Las recomendaciones indican que deben tenerse en cuenta algunos puntos fundamentales para no poner en riesgo la integridad física. Entre ellos:



Mantener la calma: Es fundamental no entrar en pánico. Mantener la serenidad te permitirá observar y analizar la situación con claridad. No acercarse: Mantén una distancia segura. No intentes interactuar ni acercarte al objeto. Registrar la experiencia: Si es posible, documenta el avistamiento con fotos o videos, anotando la hora, lugar y características del fenómeno. Esto ayuda a registrar la experiencia de manera responsable. Evitar comentarios sensacionalistas inmediatos: Comparte la experiencia solo con personas de confianza o expertos en fenómenos paranormales o avistamientos OVNI. Buscar ayuda si hay peligro: Si la situación representa algún riesgo físico (caídas, terrenos difíciles, animales salvajes, etc.), aléjate y solicita ayuda.

Fuente: Canva ¿Qué hacer si ve un ovni o una bruja?

¿Y en el caso de que no haya peligro?

En el caso de que no haya riesgos, la BBC menciona que es importante documentar la observación con la mayor cantidad de detalles posible: hora, fecha, lugar, dirección en la que se vio el objeto, condiciones del clima y características del fenómeno.

Si es posible, tomar fotografías o videos con buena calidad y estabilidad puede ser útil, así como registrar el testimonio de otras personas presentes.

En segundo lugar, RT aconseja notificar la observación a entidades competentes. Dependiendo del país, esto puede incluir organismos aeronáuticos civiles, fuerzas de seguridad o grupos especializados en el estudio de fenómenos aéreos (como el MUFON en EE.UU. o redes de observadores civiles).

También es recomendable verificar primero si el objeto podría corresponder a aviones, drones, satélites, globos o fenómenos atmosféricos. Este enfoque ordenado contribuye a que el reporte sea útil para análisis científicos o investigaciones oficiales, y evita la difusión de información confusa o sin respaldo.