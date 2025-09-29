Muere querida artista durante función: VIDEO exhibe el momento

Cuando uno va al circo, esperamos poder ver a acróbatas hacer todo tipo de malabares y piruetas para atraer e hipnotizar al espectador con su destreza. Lamentablemente, durante una función, murió una querida artista, provocando gran pavor entre el público que estaba viendo todo el espectáculo.

En la red se ha difundido el video donde se exhibe el momento, imágenes que han dejado aterrorizados a varios usuarios por la forma en que terminaron los hechos. Para que tengas todos los detalles, te compartiremos toda la información que se conoce.

¿Cómo ocurrió el accidente en el circo?

Los hechos ocurrieron en la ciudad alemana de Bautzen, donde se estaba llevando a cabo un espectáculo del Circo Paul Busch. En dicha presentación, estaba la presencia de Marina Barceló, quien era una querida artista y acróbata a sus 27 años.

Parecía ser un evento más, hasta que durante la función, la joven cayó del trapecio en el que estaba a una altura de 5 metros, caída que provocó su muerte instantánea. El equipo de intervención de crisis actuó al momento, para poder desalojar a los espectadores y apoyar a los demás empleados que eran testigos de los hechos.

Las autoridades, ante el terrible accidente, pidieron al público que se pongan en contacto con la línea de atención telefónica, ya que dicha situación puede ser traumante para los niños que vieron los hechos. Hubo asistentes que captaron el video, donde se exhibe el momento, que rápidamente se ha difundido por todas las redes.

¿Cuál fue la causa de muerte?

Después de una ardua investigación realizada por las autoridades, y tomando en cuenta el video donde se exhibe el momento, se ha llegado a la conclusión de que los hechos deben clasificarse como un accidente laboral. También se han encargado de enviar sus condolencias a los familiares y amigos de la querida artista.

Ante los hechos el Presidente de la Asociación Alemana de Circos, explica que hace mucho no ocurría un accidente de esa magnitud, pero detalla que los artistas son conscientes del riesgo que implica sus acrobacias, debido a que en muchas ocasiones son muy difíciles de garantizar la seguridad de los acróbatas durante la función.