Internautas se desbocan con Kike Mayagoitia en La Granja VIP: “Ya tengo favorito”

Kike Mayagoitia en La Granja VIP fue el anuncio que toda la comunidad virtual necesitaba para ponerle un toque especial a su lunes: ¡la presentación del conductor en Venga la Alegría fue todo une éxito y así reaccionaron los fans ante esta sensacional noticia con sabor campestre!

¡Así revelaron a Kike Mayagoitia como el octavo granjero de La Granja VIP! TV Azteca [VIDEO] Flor Rubio y Mauricio Barcelata revelaron a Kike Mayagoitia como el octavo granjero de La Granja VIP. ¡Ojo al mayor reto que enfrentará al entrar al reality!

¿Cómo reaccionaron las redes al anuncio de Kike Mayagoitia en La Granja VIP?

Luego de tener una brillante carrera en el mundo del fitness, la conducción de programas de TV Azteca y las redes sociales, Kike Mayagoitia se enfrentará al reto más impactante de su vida al integrarse a las celebridades de La Granja VIP: ¡lo veremos por primera vez en un 24/7 y esto encendió los ánimos de los fans!

En cuando Kike apareció en el foro de Venga la Alegría para destaparse como granjero de forma oficial, plataformas como X e Instagram se llenaron de comentarios y hasta memes: ¡las expectativas son muchas ya que aunque el presentador no tiene experiencia en realities esto no es impedimento para que los fans lo apoyen!

Con comentarios como “Mi gallo”, “A mí me cae muy bien”, "¡Amo!”, “Ya tengo favorito”, “Voy a ser #TeamKike desde ya”, “Nos cambiamos para acá!”, “Lo veo como primer capataz de la temporada” y “Muy bien”, los internautas expresaron su alegría por esta noticia que no tardó en viralizarse.

Kike Mayagoitia es el nuevo granjero confirmado de #LaGranjaVIP pic.twitter.com/WdAFf2Hl8e — La Comadrita (@lacomadritasoy) September 29, 2025

Con la integración de Kike Mayagoitia al granero de La Granja VIP al lado de celebridades como Alfredo Adame, Jawy Méndez, Kim Shantal, Sandra Itzel, Alberto del Río y Manola Díez, la competencia y las emociones están aseguradas en este reality de TV Azteca: ¡no te lo pierdas!

Oigan.....yo sí se quién es este señor #KikeMayagoitia..y agradezco muchísimo poder verlo 24/7 en una granja con sombrero dándole eno a las vacas todo sudado.

Cumple, gracias @lagranjavipmx#LaGranjaVIP #aztecauno @kike_mayagoitiapic.twitter.com/YftKx9lZNv — Sour Candy 🍬 (@MrDiegoPerez11) September 29, 2025

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

La Granja VIP se estrenará el próximo domingo 12 de octubre del 2025 a las 08:00 de la noche a través de la señal de Azteca UNO, las actividades confirmadas para toda la semana son las siguientes: