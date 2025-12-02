inklusion logo Sitio accesible
Nodal y la presunta falsificación de documentos: apelan la no vinculación a proceso

Luego de que Christian Nodal anunciara que no lo vincularon penalmente a proceso, la compañía involucrada apeló la decisión de las autoridades. Aquí los detalles.

TV Azteca

Luego de que Christian Nodal anunció que, tras una maratónica audiencia, no lo vincularon penalmente a proceso por la presunta falsificación de documentos, un escrito revela que la compañía que involucrada apeló la decisión de las autoridades. Aquí todos los detalles.

