¡Trifulca con policías y reporteros! Así fue la liberación de Luis de Llano

La presencia de más de 25 policías que escoltaron a Luis de Llano durante su liberación, provocó una aparatosa trifulca entre los reporteros que intentaban obtener sus primeras declaraciones. Camarazos, gritos y empujones, contrastaron con el semblante de un Luis de Llano visiblemente desencajado, quien permaneció en silencio mientras llegaba al vehículo donde lo esperaba su hijo Francisco. Luis de Llano fue liberado ayer a las 6:07pm tras permanecer casi 24 horas detenido al sur de la CDMX.