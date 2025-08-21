inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

¿Se acabó el pleito? Ari Borovoy publica ‘indirectas’ y Lupita D’Alessio vuelve a reaccionar

Luego de que Lupita D’Alessio arremetiera contra Ari Borovoy y BOBO Producciones, el exintegrante de OV7 publicó una serie de ‘indirectas’ que ya consiguieron una firme respuesta.

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Luego de que Lupita D’Alessio arremetiera contra Ari Borovoy y BOBO Producciones, el exintegrante de OV7 publicó una serie de mensajes que llamaron la atención. Cabe mencionar que Borovoy presume una excelente relación con Jorge D’Alessio, hijo de Lupita D’Alessio e integrante de Matute. A todo esto, ya habría llegado la respuesta firme de Lupita D’Alessio.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×