¿Se acabó el pleito? Ari Borovoy publica ‘indirectas’ y Lupita D’Alessio vuelve a reaccionar

Luego de que Lupita D’Alessio arremetiera contra Ari Borovoy y BOBO Producciones, el exintegrante de OV7 publicó una serie de mensajes que llamaron la atención. Cabe mencionar que Borovoy presume una excelente relación con Jorge D’Alessio, hijo de Lupita D’Alessio e integrante de Matute. A todo esto, ya habría llegado la respuesta firme de Lupita D’Alessio.