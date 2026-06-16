¿Pasión o peligro? Cuando el fútbol se sale de control y causa frustración en la familia
Tania Veldi nos habla sobre el impacto que pueden tener los hijos tras la frustración por una derrota, la cual puede desatar conflictos y discusiones por el grado de fanatismo.
Estamos en una de las temporadas más importantes para el fútbol y muchas veces el fanatismo y la euforia por el deporte puede subir de nivel, llegando a que se desaten actitudes de violencia tras la derrota de los equipos en juego. Tania Veldi nos explica cómo se pueden manejar las emociones por el entusiasmo hacía el fútbol.