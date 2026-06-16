“No me importa": Luis asegura que NO quiere los votos del público y explica cuál es su meta en MasterChef 24/7 (VIDEO)

En MasterChef 24/7 la opinión del público también importa y los cocineros lo saben mejor que nadie, pues están sometidos a votaciones para recibir beneficios del público. Sin embargo, hay participantes como Luis que no quieren subir al balcón sin hacer méritos en la cocina más famosa de México. Y es que de acuerdo con lo que le dijo a la Chef Isabel Carvajal, él no ve los delantales negros como algo malo, sino como una oportunidad de mejorar y así tener la certeza de que todo se lo está ganando.