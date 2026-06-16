La Chef Isabel Carvajal reconoce el liderazgo de Ixdit en MasterChef 24/7: ¿indirecta para “Las Divas”? (VIDEO)
Ahora que terminó su mandato con el Pin, la “Maestra del fuego” se acercó a Ixdit para darle un consejo muy sabio sobre su desarrollo en MasterChef 24/7.
Aunque fue la portadora del Pin, Ixdit no pudo disfrutar como esperaba de su triunfo en MasterChef 24/7 porque tuvo varios conflictos con Carmen y “Las Divas” que le bajaron el ánimo. Sin embargo, la Chef Isabel Carvajal le recordó que es inevitable causar molestia en otras personas cuando se están haciendo las cosas bien y con una picante frase, le pidió tener confianza en lo que está haciendo.