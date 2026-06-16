La petición de Pablo Lyle para salir a despedir a su padre fue denegada por esta FUERTE RAZÓN
Pablo Lyle podría estar a meses de salir de prisión después de haber sido condenado por el delito de homicidio involuntario; esto se sabe de su caso.
En 2023 Pablo Lyle fue recluido en Miami con una sentencia de 5 años más 8 de libertad condicional, por lo que el actor podría quedar libre a finales del 2027. Las autoridades estadounidenses negaron a Pablo viajar a México para despedir a su padre quien falleció el fin de semana.