Pablo Montero reacciona al no haber sido invitado al disco en homenaje a Vicente Fernández
El cantante y actor, Pablo Montero, es una de las celebridades que fue bastante cercano a la leyenda Vicente Fernández; sin embargo, no estuvo en el primer disco homenaje a “El Rey”.
Pablo Montero revela que ya fue invitado al segundo disco en homenaje a Vicente Fernández y opina sobre la participación de Ángela Aguilar y Christian Nodal, a quienes les reconoció un gran talento. El cantante habló ante los medios sobre la profunda admiración y la cercana relación que tuvo con el patriarca de la dinastía.