¡Aprende a identificar y controlar ataques de ansiedad! Esto explicó la psicóloga Mónica Ornelas

¿Cómo identificar que estamos pasando por ataques de ansiedad? ¿La ansiedad se puede controlar? Ismael Zhu platicó con la psicóloga y terapeuta Mónica Ornelas Tamayo sobre las crisis de ansiedad, la presión social y la salud mental. ¿Cuál es el momento ideal para tomar terapia con un profesional de la salud? ¿Qué efecto tiene la dopamina en el cuerpo? ¡Toma nota y comparte!