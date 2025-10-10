inklusion logo Sitio accesible
¡Belinda inició acciones legales contra Lupillo Rivera por violencia digital! Aquí los detalles

A través de sus abogados, Belinda anunció que inició acciones legales contra Lupillo Rivera por violencia digital y mediática. Aquí los detalles.

Tras haber publicado imágenes junto a Belinda para comprobar que sí existió una relación amorosa entre ellos, Lupillo Rivera deberá enfrentarse a la justicia. A través de sus abogados, la cantante y actriz anunció que ya inició acciones legales contra Lupillo por violencia digital y mediática. Aquí todos los detalles.

