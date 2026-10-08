Venga La Alegría | Programa 8 de octubre 2026 Parte 1 | Maribel Guardia hace confesiones inesperadas de Imelda Tuñón, lo de Ivonne y Mónica en La Granja VIP y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 8 de octubre 2026, parte 1: Maribel Guardia rompe el silencio sobre su reciente visita a la Fiscalía e Imelda Tuñón, la hermana de Ana Bárbara provoca un tremendo zafarrancho, Camila Fernández revela por qué su bebé trae torta bajo el brazo, aprendimos cómo comer para evitar picos de glucosa, las denuncias de la Ciudad Destrampada, aprendimos a hacer adornos de Halloween y la receta de empanadas de pulpo.

También, el ‘dardo’ que lanzó Malillany Marín a quienes coquetearon con José Manuel Figueroa, Leonardo García confesó si aún es amigo de Luis Miguel y un impactante cambio de imagen de El Escuadrón de la Belleza. Además, el resumen más completo de La Granja VIP: las polémicas entre Mónica, Niurka Ivonne y Rafa y el castigo que recibió Manelyk. ¡Venga La Alegría!