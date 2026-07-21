Benditas Mujeres: ¿Problemas en el amor? Soy Tu Astro nos explicó por qué no somos compatibles con algunos signos

¿Quieres que te vaya bien en el amor? ¿Por qué el amor puede ser tan complicado? ¡La energía del universo te puede ayudar a solucionar los conflictos del amor! Esmeralda Ugalde platicó con Soy Tu Astro, astrólogo, tarotista y canalizador, quien nos orientó y nos explicó por qué algunos signos no se deberían llevar con otros. ¿Cuáles son los signos del zodiaco más conflictivos? ¡No pierdas detalle y comparte!