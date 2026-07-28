Alessandra Rosaldo y Chacho Gaytán nos visitaron en el foro para hablar de Sentidos Opuestos y el homenaje a Jaime, padre de la cantante
Chacho Gaytán y Alessandra Rosaldo nos acompañaron el día de hoy para hablarnos sobre el regreso de Sentidos Opuestos a los escenarios. Alessandra recuerda a su padre, quien fue manager del dueto por más de 30 años.
Fue en 1993 cuando Alessandra Rosaldo y Chacho Gaytán iniciaron el gran proyecto de Sentidos Opuestos y después de varios años sin estar en los escenarios, regresan con una nueva gira, donde ambos se sienten más seguros, con más experiencia y con ganas de disfrutar de la música y del público.