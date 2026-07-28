Conoce el tratamiento para rejuvenecer, fortalecer y reparar la piel del rostro
La Dra. Fabiola Aguilar nos visitó en el foro de Venga La Alegría para mostrarnos un nuevo tratamiento no invasivo para mejorar la calidad de la piel con un efecto lifting.
Esto es todo lo que debes saber de este nuevo tratamiento no invasivo para hombres y mujeres, el cual tiene la capacidad de reparar tu piel en cuestión de minutos, la doctora Fabiola nos da todas las recomendaciones para el cuidado de la piel después de este procedimiento.