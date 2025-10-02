Cazzu anhela que Inti, la hija que tuvo con Nodal, sienta orgullo por ella
Después de confesar que desea que Inti se sienta orgullosa de ella, Cazzu cree que la hija que tuvo con Christian Nodal tendrá una vida diferente a la que tuvo ella.
En una reciente entrevista para medios colombianos, Cazzu confesó creer que Inti, la hija que tuvo con Christian Nodal, tendrá una vida muy diferente a la que ella tuvo. Después de revelar que desea que Inti se sienta orgullosa de ella, Cazzu reveló ser muy fan de Luis Miguel.
