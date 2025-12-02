inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

¡CD9 anuncia nueva era con looks más atrevidos y una importante evolución!

CD9 anuncia el arranque de una nueva era que estará acompañada de nueva música, looks más atrevidos y una identidad que creció a la par de sus fans.

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Cuando todos creían que CD9 se había despedido, la agrupación anuncia el arranque de una nueva era que estará acompañada de nueva música, looks más atrevidos y una identidad que creció a la par de sus fans. ¿Tuvieron problemas con su antigua disquera? Esto respondió CD9.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×