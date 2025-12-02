¡CD9 anuncia nueva era con looks más atrevidos y una importante evolución!
TV Azteca
Cuando todos creían que CD9 se había despedido, la agrupación anuncia el arranque de una nueva era que estará acompañada de nueva música, looks más atrevidos y una identidad que creció a la par de sus fans. ¿Tuvieron problemas con su antigua disquera? Esto respondió CD9.
