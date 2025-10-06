¡Así celebró el Capi Pérez el bautizo y primer cumpleaños de su hijo Vicente!
Con una increíble temática y un gran ambiente, Capi Pérez e Itzel Barro celebraron el bautizo y el primer año de su hijo Vicente. ¡Ojo a las personalidades que se dieron cita!
TV Azteca
