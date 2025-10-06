Carolina Ross revela en Venga la Alegría cómo se va a mostrar en La Granja VIP: “Quiero fluir”

Carolina Ross, la novena celebridad confirmada para La Granja VIP , aceptó en Venga la Alegría que no tiene una estrategia clara para ganar el primer lugar de la competencia, pues primero quiere conocer a todos sus compañeros antes de definir el primer paso... ¡qué tal!

"¡Tampoco me voy a dejar!”, Carolina Ross advierte previo al arranque de La Granja VIP TV Azteca [VIDEO] Carolina Ross, la novena granjera de La Granja VIP, nos visitó para contarnos que está lista para jugar y le preguntamos por su estrategia. ¡Checa lo que nos contó!

¿Con qué actitud va a entrar Carolina Ross a La Granja VIP?

Este lunes 06 de octubre, Carolina Ross se hizo presente en el foro de Venga la Alegría y le contó a los conductores Flor Rubio y Ricardo Cázares que ella quiere entrar a La Granja VIP con el corazón abierto, emocionada y lista para fluir:

“La neta yo no he planeado nada, quiero fluir, quiero mostrarme tal cual soy, de hecho hasta ni he querido ver mucho de los otros participantes porque quiero ir con el corazón abierto a conocerlos como son, fuera de sus personajes, fuera del foco”, explicó Ross.

Por otro lado, la cantante sinaloense aceptó que sí hay un aspecto de La Granja VIP que no le agrada demasiado: “A las actividades y a los retos no le saco porque sí soy bien entrona, bien guerrera, lo único es que el frío sí me da un poquito de terror”, detalló Ross, quien por cierto ya tiene su maleta lista y llena de ropa calientita para superar la prueba del clima.

Como ves, la actitud de Carolina Ross apunta más a el relax y la amistad en lugar de las confrontaciones; sin embargo, tal vez los trabajos de La Granja VIP resulten demasiado pesados para ella y la hagan explotar... ¡todo puede ocurrir, sobre todo porque este es su primer reality extremo y 24/7!

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

El estreno de La Granja VIP con 16 celebridades dispuestas a ensuciarse, muchas sorpresas y dinámicas extremas nunca antes vistas está confirmado para el próximo 12 de octubre del 2025 a través de la señal de Azteca UNO a las 08:00 de la noche: ¡no te lo pierdas porque el cacareo se va a poner buenísimo!

¡Por cierto! Flor Rubio nos adelantó que la revelación del décimo granjero de La Granja VIP tendrá lugar mañana martes 07 de octubre del 2025 al mediodía, durante la conferencia de prensa que TV Azteca organizó previo a este lanzamiento: ¡qué nervios!