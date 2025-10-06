Joven termina humillado tras publicar en redes su salario

Las redes sociales se han establecido como la vidriera en donde la vida pasa de una manera más expuesta y en donde parece que no existen filtros. Esto es lo que ha dejado al descubierto lo que le pasó a un internauta que en medio de una discusión publicó el recibo de su sueldo pero los dato expuesto permitieron que otros usuarios lo humillaran al revelar las multas que poseía.

No es la primera vez que esto sucede y ejemplos hay miles, y de distintos rincones del mundo. Además, la masividad y velocidad en que los posteos se convierten en virales convierten algunas situaciones en toda una telenovela que parecen no tener desenlaces.

¿Por qué un joven publicó en redes su sueldo?

De acuerdo a lo recopilado, todo sucedió en la red social X en donde un joven identificado como Diego era protagonista de una acalorada discusión virtual. En ese marco, y vaya a saber con qué intensiones, decidió publicar en un comentario el recibo de nómina alardeando que ganaba poco más de 50 mil pesos por quincena.

🚨 ¿Ya te sabes el chisme? 👀



Un wey que se llama Diego se estaba peleando aquí en X y subió una foto de su nómina para presumir que gana 50 mil a la quincena.



El pedo fue que doxearon al bato y subieron sus multas, lo curioso es que tenía una por cagar en la calle.



🤣🤣 pic.twitter.com/PdhucOnOfz — Libro Negro (@Libro_negro_) October 3, 2025

Esta situación seguramente sorprendió a otros internautas, pero hubo algunos que decidieron utilizar los datos que el joven había expuesto para investigarlo un poco. Fue así como llegaron a un descubrimiento que también compartieron en la red social y terminaron humillándolo.

¿Por qué fue humillado Diego?

La práctica conocida como “doxing”, que se basa en revelar información personal, fue establecida a partir de los datos que Diego expuso en el documento compartido. Con ellos, se hizo un rastreo sobre los datos públicos relacionados con su nombre, RFG y CURP hasta dar con un dato que sirvió como elemento de humillación.

Entre otras sanciones, Diego tenía una multa del Municipio de León (Guanajuato) por defecar en la vía pública. El dato fue expuesto al igual que él había hecho con su sueldo por lo que las burlas no tardaron en lloverle. El joven fue el blanco de una humillación que no se detiene, motivo por el cual decidió dar de baja sus redes sociales.

Mientras, algunos usuarios han expresado empatía por Diego y la exposición de su información personal por parte de otros internautas, además de dejar en claro la importancia de no compartir en ninguna plataforma datos nuestros que pueden ser utilizados con fines que pueden causarnos graves daños.