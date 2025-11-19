inklusion logo Sitio accesible
"¡La justicia existe!”, Christian Nodal asegura que ni él ni sus padres fueron vinculados a proceso

Christian Nodal aseguró que, ni él ni sus padres, fueron vinculados a proceso luego de que la jueza comprobara que no hay ni “un sólo papel” que demuestre que falsificaron documentos.

Tras una larga audiencia de 17 horas, Christian Nodal aseguró que, ni él ni sus padres, fueron vinculados a proceso luego de que la jueza comprobara que no hay ni “un sólo papel” que demuestre que falsificaron documentos. Entre otras cosas, envió un mensaje contundente hacia Universal. Jaime González, padre de Christian Nodal, también se pronunció al respecto.

