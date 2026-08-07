Venga La Alegría | Programa 7 de agosto 2026 Parte 1 | Luis de Llano sigue sin disculparse con Sasha Sokol, Arturo Carmona habla de su hija Melenie y preparamos unas ricas alitas BBQ con café

Para terminar la semana con todo, en Venga La Alegría tuvimos un programa espectacular este viernes 7 de agosto. En la Zona de Espectáculos, Luis de Llano aclaró por qué no se ha disculpado con Sasha Sokol y Arturo Carmona contó por qué su hija Melenie se retiró de los escenarios. En la Parrilla de la Alegría, Rahmar nos enseñó a hacer unas alitas BBQ con café para potenciar los sabores y la Abue Angie se apoderó del curso de verano con su receta de crepas dulces.