“Aprendimos demasiado": Los cocineros aplauden las clases del Chef Alberto Collarte en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Tras intensas jornadas dedicadas al dominio de los mariscos, los cocineros de MasterChef 24/7 no dudaron en reconocer la labor del Chef Alberto Collarte. “Aprendimos demasiado”, dijo Claudia esta mañana, comentario con el que sus compañeros estuvieron de acuerdo. Aunque el experto se mostró firme y lanzó duros regaños, los cocineros destacaron que su rigurosidad y valiosos consejos marcaron un verdadero crecimiento en sus técnicas.

