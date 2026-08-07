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“Aprendimos demasiado": Los cocineros aplauden las clases del Chef Alberto Collarte en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Los participantes no dudaron en reconocer el aporte del experto en MasterChef 24/7

Tras intensas jornadas dedicadas al dominio de los mariscos, los cocineros de MasterChef 24/7 no dudaron en reconocer la labor del Chef Alberto Collarte. “Aprendimos demasiado”, dijo Claudia esta mañana, comentario con el que sus compañeros estuvieron de acuerdo. Aunque el experto se mostró firme y lanzó duros regaños, los cocineros destacaron que su rigurosidad y valiosos consejos marcaron un verdadero crecimiento en sus técnicas.

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