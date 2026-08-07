¡Sorpresas en Survivor México La Reliquia en Llamas! Capitanes CAMBIAN de equipos y Rey Grupero habla de su salida

En Survivor México La Reliquia en Llamas nada está escrito y los Sobrevivientes ya lo comprobaron con el insólito cambio que hubo entre los capitanes de las tribus. Y es que luego de no ponerse de acuerdo ni llegar a un trato, Javi y Sebastián intercambiaron sus lugares y tuvieron que despedirse de sus equipos. También recibimos a Rey Grupero, quien habló sobre el reto que no quiso cumplir por miedo y lo puso en la mira de sus rivales.