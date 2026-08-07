Final de viernes en Sin Palabras y los conductores lo dieron todo por la victoria

La emoción por el juego de Sin Palabras en Venga La Alegría contagió a todos los conductores por la final del viernes. Sin embargo, la suerte siguió favoreciendo al equipo del Pueblo, que dominó toda la semana y se coronó como el campeón absoluto, incluso a pesar de las polémicas que hubo en estos días, como la expulsión de Kike Mayagoitia por romper las reglas.