Receta de crepas dulces fáciles de hacer y usando pocos ingredientes con la Abue Angie

Este viernes 7 de agosto, el foro de Venga La Alegría se engalanó con la visita de la Abue Angie, quien compartió su exquisita receta para hacer crepas en casa. Lo mejor de todo, es que para este antojito dulce no hace falta ser expertos en la cocina y hasta los niños lo pueden intentar, justo como ella lo mostró al darle clases a los chicos dle curso de verano.