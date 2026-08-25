"¡Véanme!”, María Antonieta de las Nieves lanza un mensaje a productores y habla de un reencuentro con Florinda Meza
Tras pronunciarse sobre la posibilidad de un reencuentro con Florinda Meza, María Antonieta de las Nieves envió un certero mensaje a productores de televisión.
María Antonieta de las Nieves es clara en su postura sobre propiciar un reencuentro con Florinda Meza, la actriz con quien se dice está distanciada desde hace varios años. ¿Estaría dispuesta a limar asperezas con Florinda Meza? Esto compartió la actriz, quien recibirá un homenaje en Miami y aprovecha para enviar un mensaje a los productores.