“Había peores": Michelle se defiende de los regaños en MasterChef 24/7 y asegura que su platillo no estuvo tan mal

El último lunes por el Pin de MasterChef 24/7 se conformó por dos pruebas que llevaron al límte a los cocineros, pero Michelle solo pudo hacer una porque en la primera ronda los jueces tomaron la decisión de darle delantal negro, argumentando que su platillo había sido el peor. Sin embargo, la cocinera tiene una opinión muy diferente, y tal como se lo dijo al Chef Diego Niño, piensa que exageraron y que otros compañeros también lo hicieron muy mal.