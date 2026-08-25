Sexting, one-night stand y breadcrumbing, ¿sabes qué significa? El sexólogo José Cruz lo explica a detalle
Seguramente has escuchado estos términos al hablar de relaciones íntimas y, para que no te agarren en curva, el sexólogo José Cruz explicó cada uno de estos términos.
¿Cambiaron las relaciones íntimas? Actualmente hay una variedad de términos para definir los comportamientos de las parejas; escuchamos palabras como sexting, one-night stand y breadcrumbing, pero... ¿qué significan estos términos y cómo utilizarlos? El sexólogo José Cruz no acompañó para explicar todo sobre estos nuevos términos.