¡Pollo a la mostaza! Apapacha a tu familia con un platillo sencillo y delicioso
Termina las vacaciones con broche de oro y consiente a tu familia con un platillo sencillo y delicioso: pollo a la mostaza. ¡Ingredientes y receta paso a paso!
Nada como demostrar tu amor por los que más quieres que con un un platillo sencillo, rápido y exquisito. Ismael Zhu nos compartió los ingredientes y su receta paso a paso para preparar un delicioso pollo a la mostaza. ¡Toma nota y sorprende a tus seres queridos!