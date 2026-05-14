¿Cómo acercarse a los hijos adolescentes? Esto dice el psicólogo Román Hernández
¿Qué incomoda a los adolescentes platicar con sus padres? ¿Sexualidad, dinero o escuela? Acércate a tus hijos adolescentes con estos consejos de la psicología.
Muchos padres creen que estar presentes en la vida de sus hijos es sólo compartir un techo, cuando en realidad sus hijos se sienten a kilómetros de distancia. Esta mañana nos acompañó el psicólogo Román Hernández y compartió consejos útiles para mantener una relación sana y estrecha con los hijos adolescentes.