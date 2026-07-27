"¡Para eso estamos los hombres!”, Lupillo Rivera defiende a Belinda por el hate
Tras alzar la voz para defender a Belinda por el hate que ha recibido, Lupillo Rivera envió un sentido mensaje a Aylín Mujica por el fallecimiento de su hijo.
Tras el hate que ha recibido Belinda en redes sociales por parte de algunos supuestos fans de Kenia Os, Lupillo Rivera salió en defensa de Belinda. Además, el cantante de regional compartió cómo va el pleito legal con Belinda y envió su apoyo a Aylín Mujica tras el duelo que vive por su hijo.