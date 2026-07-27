“Más tóxica que nunca": Michelle advierte que hará TODO por ganar el Pin en MasterChef 24/7 (VIDEO)
Tras 10 semanas en MasterChef 24/7, Michelle considera que ya es momento de demostrar cuánto se merece el Pin y ya está planeando cómo lograrlo.
Luego de varios días en los que estuvo desanimada por su desempeño en la cocina y tras la sorpresiva ruptura con Lancer, Michelle no quiere seguir perdiendo los retos y está decidida a ser la nueva portadora del Pin en MasterChef 24/7. Es por esto que después de la eliminación de Emmanuel, dijo sentirse con más ánimo y hasta bromeó dicendo que se volverá más tóxica de lo que se cree que es para innovar con sus recetas.