Celebramos la victoria de Avril en Survivor México La Reliquia en Llamas y repasamos el estreno de Exatlón México
Avril nos visitó para celebrar su victoria en Survivor México La Reliquia en Llamas y repasamos el estreno de la décima temporada de Exatlón México.
Avril Andrade, la flamante ganadora de Survivor México La Reliquia en Llamas, nos visitó para compartir todo lo que vivió en el reality. Además, repasamos los mejores momentos del estreno de la décima temporada de Exatlón México. ¡Ojo con los cambios!