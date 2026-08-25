¿Belinda estrena romance? La cantante es captada con reconocido político
En los últimos meses, Belinda ha tenido múltiples proyectos en Puebla; pero ¿esto tiene relación con un posible noviazgo con el político José Luis García Parra? Esto se sabe.
No es secreto que Belinda ha tenido múltiples proyectos en Puebla, desde la filmación de videos musicales hasta su aparición en la Feria del pueblo, pero ¿esto tiene qué ver con un posible nuevo noviazgo? Esto es TODO lo que se sabe sobre el vínculo entre la cantante pop y el político poblano, José Luis García Parra.