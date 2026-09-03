Venga La Alegría | Programa 3 de septiembre 2026 Parte 2 | Alfredo Adame reveló a sus ‘gallos’ de la primera semana de La Granja VIP Segunda Temporada y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 3 de septiembre 2026, parte 2: Carlos Cuevas reveló detalles rumbo a su próxima presentación en la CDMX, repasamos los mejores momentos del Exatlón del 2 de septiembre y Alfredo Adame reveló cómo se comportará como crítico de La Granja VIP Segunda Temporada. Además, jugamos Desconectados, El Reto, La Productora Dijo, Sin Palabras y Trivia Espectacular. ¡Venga La Alegría!