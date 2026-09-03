Venga La Alegría | Programa 3 de septiembre 2026 Parte 1 | Reacciones y declaraciones tras el arresto de Luis de Llano y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 3 de septiembre 2026, parte 1: El abogado de Luis de Llano señala irregularidades en su arresto, Ingrid Martz explica en qué consiste la custodia compartida de su hija, aprendimos a hacer desodorante natural, repasamos perfiles de granjeros rumbo al estreno de La Granja VIP Segunda Temporada, Sofía Castro reaccionó al hate por su outfit, aprendimos a hacer adornos bigotones con sombrero, el reportaje de Samantha Núñez y la receta de tortitas de huauzontle.

También, la reacción de los famosos al arresto de Luis de Llano, Adrián Uribe explicó por qué lo operaron ocho años atrás, un increíble cambio de imagen de El Escuadro de la Belleza y la buena obra de A Quien Corresponda. ¡Venga La Alegría!