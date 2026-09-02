¡José Eduardo Derbez rompe el silencio y aclara si se burló de Sofía Castro!

Con su característico sentido del humor, José Eduardo Derbez negó haberse burlado del vestuario que utilizó Sofía Castro en una alfombra roja luego de que se viralizara un video donde aparentemente el actor y su pareja se ríen al verla pasar. ¿Por qué se negó a besar a su pareja en aquella alfombra roja? ¡Así contestó José Eduardo Derbez!