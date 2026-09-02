"¡Estaba asustado!”, Alex Fernández revela en exclusiva la difícil prueba que enfrentó en una gira
Luego de revelar detalles sobre un silencioso padecimiento, Alex Fernández compartió detalles en exclusiva de nuevo disco, colaboraciones y concierto.
Alex Fernández reveló en exclusiva la difícil prueba que tuvo que superar en medio de sus presentaciones de Europa, Estados Unidos y parte de América. Además de compartir cómo se percató del padecimiento, compartió detalles de su nuevo disco, colaboraciones y un concierto en CDMX.