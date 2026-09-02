“La vida me retó": Claudia habla de cómo le cambió la vida MasterChef 24/7 más allá de cumplir un reto

Claudia, la ganadora de MasterChef 24/7 estuvo con nosotros en el Uno a Uno de Ventaneando, habló de TODO y dijo con quienes de sus compañeros no le gustaría tener contacto otra vez y también sobre su fuerte amistad con Lancer. ¿Cuál es el sueño de Claudia? Claudia no solo quiere ayudar a su papás a mejorar su calidad de vida, sino que tiene grandes planes para seguir cocinando.