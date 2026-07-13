¿Qué es el TDAH? Especialista explica cómo identificarlo y desmiente los mitos más comunes

El Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) ha ganado visibilidad en los últimos años, pero también ha dado pie a múltiples mitos y autodiagnósticos. Ell psicólogo Alejandro relató cómo identificar el trastorno y recibir tratamiento mejoró su concentración, redujo su ansiedad y fortaleció sus relaciones personales. Por su parte, una especialista explicó que el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo que suele estar presente desde la infancia y que requiere una evaluación clínica para ser diagnosticado.