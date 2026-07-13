¿Qué es el TDAH? Especialista explica cómo identificarlo y desmiente los mitos más comunes
El psicólogo compartió cómo cambió su vida tras recibir el diagnóstico, mientras una especialista aclaró que el trastorno no debe confundirse con la procrastinación.
El Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) ha ganado visibilidad en los últimos años, pero también ha dado pie a múltiples mitos y autodiagnósticos. Ell psicólogo Alejandro relató cómo identificar el trastorno y recibir tratamiento mejoró su concentración, redujo su ansiedad y fortaleció sus relaciones personales. Por su parte, una especialista explicó que el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo que suele estar presente desde la infancia y que requiere una evaluación clínica para ser diagnosticado.