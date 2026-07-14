Michelle es conquistada en MasterChef 24/7 por los chiles en nogada de la Chef Isabel: “Me encantó" (VIDEO)

Este martes, en la clase de la Chef Isabel Carvajal en MasterChef 24/7, la experta en comida tradicional mexicana les mostró a los concursantes su receta para preparar chiles en nogada. Michelle le reveló que nunca había probado este platillo pero quedó conquistada por los sabores: “Me encantó”, confesó la cocinera originaria de Torreón, Coahuila.